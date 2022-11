Diese Frau hatte eine Mission

Ein Dokumentarfilm aus Salzburg beleuchtet das außergewöhnliche Leben der Ordensgründerin Maria Theresia Ledóchowska.

Eine schmale Frau im Ordenskleid steht am See, sie wartet auf einen Kutter, der sie übersetzt. Alles an ihr wirkt entschlossen, sie hat ein Ziel vor Augen, ihr Blick geht in die Ferne. Diese Filmszene nimmt die feinfühlige Annäherung an das Leben der Maria Theresia Ledóchowska (1863-1922) vorweg. Die Salzburger Autorenfilmerin Gabriele Neudecker hat das Drehbuch für den historischen Dokumentarfilm geschrieben und Regie geführt.

Die ORF-Salzburg-Produktion feierte ihre Premiere am Mittwochabend im Landesstudio, am 29. November wird sie ...