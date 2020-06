Digital News Report 2020: Vertrauen in Medien steigt wieder, Online-Nachrichten legen zu

Alle Jahre analysiert ein Team der Uni Salzburg die Österreich-Ergebnisse des Reuters Digital News Reports. So auch im Coronajahr 2020. Doch die wohl prägendste Phase der vergangenen Jahre konnte nicht berücksichtigt werden: Die Erhebung der Mediennutzung der Österreicher ging im Februar über die Bühne - und somit bevor das Virus zu wüten begann. Dennoch konnte das Team um die Kommunikationswissenschafter Josef Trappel und Stefan Gadringer einige neue Erkenntnisse zutage fördern: Knapp mehr als die Hälfte der rund 2000 Befragten gaben an, sowohl Online- als auch Offline-Medien zu nutzen, 22,1 Prozent konsumieren Nachrichten hauptsächlich digital. Damit stiegen beide Kennziffern um grob zwei Prozent. "Traditionelle Quellen bleiben relevant, es gibt aber einen Trend zur digitalen Nutzung", schildert Gadringer.

In der Rangliste der wichtigsten Informationsquellen liegt Fernsehen weiter auf Platz eins. Dahinter konnte Radio die gedruckte Zeitung überholen. Die Printverlage dürfen sich aber auch über positive Trends freuen: In die Top Ten der digitalen Nachrichtenquellen schafften es nur Online-Ableger klassischer Medien. Zudem stieg die Zahl jener, die in naher Vergangenheit für Onlinenachrichten gezahlt haben von 9,1 auf 10 Prozent. Und auch Zahlen aus dem Ausland zeigen einen für die Branche positiven Trend: Die Bereitschaft, für digitale Newsangebote zu zahlen, kletterte in den USA von 16 auf 20 Prozent - und ist somit doppelt so hoch wie noch vor vier Jahren. In Norwegen legte die Kennziffer gar um 8 Prozent auf 42 Prozent zu. Parallel werden Podcast- und Newsletter-Angebote klassischer Medien immer beliebter. Das wohl eindrucksvollste Beispiel: Der Morgen-Newsletter der "New York Times" zählt mittlerweile rund 17 Millionen Abonnenten.

Alle heimischen Medien dürfen sich indessen über gestiegenes Vertrauen freuen: Nachdem dieses in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken war, gab es 2020 ein Plus (von 38,7 auf 39,7 Prozent). Damit liegt Österreich im vorderen Drittel jener 40 Staaten, die vom Report berücksichtigt wurden. Am größten ist das Vertrauen in Finnland, am geringsten ist es in Korea.

Im Zuge der Reuters-Studie wurden weltweit mehr als 80.000 Menschen zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt. Und bei sechs Ländern, darunter Deutschland, wurde nach Ausbruch der Coronakrise nachgefasst. Eines der Erkenntnisse: Eine klare Mehrheit bevorzugt Medien, die neutral und objektiv berichten. Vor allem für die USA sei das Ergebnis überraschend, da dort Medien eigentlich seit jeher einer klaren (politischen) Richtung zuzuordnen seien, erläutert Anne Schulz vom Reuters Institute. Dazu war die Coronakrise, wenig überraschend, ein Treiber für die TV-, Online-News- und Social-Media-Nutzung.

Wenn es nach Kommunikationswissenschafter Josef Trappel geht, sollen die Ergebnisse des Digital News Reports nicht ohne Folgen bleiben: Die Daten sollten als Grundlage für die politische Weiterentwicklung des Medienstandorts Österreich dienen. "Nicht zuletzt zu der Frage, wie wir die Medien finanzieren." Denn jene Fördermodelle, die in der Krise beschlossen wurden, seien "ad hoc gefallen - und aus wissenschaftlicher Sicht sehr angreifbar".