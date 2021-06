Digital News Report 2021: Vertrauen in Medien ist gestiegen

In der Pandemie wuchs auch die Zahlungsbereitschaft für Nachrichten.

Die Coronapandemie hat für die Medienbranche nicht nur inhaltliche und strukturelle Änderungen gebracht, sondern auch einen Vertrauenszuwachs seitens der Konsumenten. Dies ist ein zentrales Ergebnis der Österreich-Auswertung des "Reuters Institute Digital News Report". Auch die Bereitschaft, für Nachrichten zu bezahlen, ist im Jahr 2021 gestiegen.

Das Fernsehen bleibt als Hauptnachrichtenquelle in Österreich mit einer Nutzung von 36 Prozent an der Spitze, Websites und Apps von Zeitungen holen jedoch auf: Sie sind für 15,3 Prozent der Befragten die Hauptquelle von Nachrichten (2020: 13,6 Prozent). Die Nutzung von Radio als Hauptnachrichtenquelle ist ebenso rückläufig wie jene von Printmedien. Soziale Medien wurden von 12,3 Prozent der Befragten als Hauptnachrichtenquelle genannt. Zugleich stieg das grundsätzliche Interesse an Information: Die tägliche Nachrichtennutzung liegt mittlerweile bei 87,7 Prozent. Dabei ist vor allem die Häufigkeit gestiegen: 10,9 Prozent nutzen Medien zu Informationszwecken mehr als zehn Mal pro Tag (2020: 9,7). 15,8 Prozent gaben die Frequenz mit sechs bis zehn Mal pro Tag an (2020: 11,3 Prozent).

Eindeutig bekennen sich die Befragten für eine unparteiliche Berichterstattung: Knapp 80 Prozent bejahten folgenden Satz: "Nachrichtenmedien sollten über unterschiedliche Ansichten berichten und die Menschen selbst entscheiden lassen."

Die Zahl jener, die für Onlinenachrichten zahlen, ist um 1,4 Prozentpunkte auf 12 Prozent gestiegen. Hier zeigt sich vor allem, dass jüngere Menschen eher bereit sind, für Information Geld auszugeben.

Bei der Onlinenutzung der Nachrichtenmarken konnten die Portale der "Salzburger Nachrichten" im Vergleich zum Vorjahr zulegen - sn.at um 1,8 Prozent sowie salzburg24.at um 2,4 Prozent. Damit gehören die Nachrichtenseiten zu den stärksten Gewinnern unter den heimischen Plattformen.