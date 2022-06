Digital News Report 2022: Führt die Pandemie zu einem Medienwandel?

Die weltgrößte Studie zu Nachrichtenkonsum verglich die beiden Pandemiejahre: Einige Ergebnisse des Digital News Report überraschen. Etwa, dass eine traditionelle Mediengattung aufholt.

Pandemie ist nicht gleich Pandemie: Dass es sich verbietet, die vergangenen zwei Jahre über einen Kamm zu scheren, zeigt sich nun auch in der weltgrößten Studie zum Nachrichtennutzungsverhalten, dem Digital News Report (DNR). Die Unterschiede zwischen der Erhebung im Frühjahr 2021 sowie jener im Jänner und Februar dieses Jahres seien in einigen Punkten frappierend, beschreibt Stefan Gadringer, Kommunikationswissenschafter an der Uni Salzburg. Sein Institut ist unter der Leitung von Josef Trappel für die Auswertung der Österreich-Ergebnisse des DNR zuständig. Gesamt ...