Digitalangebot der SN führt bei Jahreswachstum

Im Jahresvergleich gewann SN.at um knapp 20 Prozent dazu.

Die österreichische Webanalyse (ÖWA Basic) gibt an, wie viele Nutzer wie oft, wie lang und mit wie vielen Klicks auf heimische Portale zugreifen. Die Zahlen für August 2021 brachten positive Resultate für die Website der SN: Kein anderes Angebot einer Tageszeitung konnte im Jahresvergleich derart dazugewinnen. Bei der Anzahl der Zugriffe (Unique Clients) legte SN.at um 19 Prozent zu im Vergleich zum August 2020. Positiv bilanzierten auch die Kleine Zeitung (plus 15 Prozent) sowie ORF.at und Heute.at mit je rund zwei Prozent plus. Bei den Besuchen (Visits) liegt der Zuwachs im Jahresvergleich bei plus zehn Prozent. Lediglich bei Heute.at ist der Zuwachs größer (plus 34 Prozent). Das SN-Netzwerk verzeichnet in absoluten Zahlen 2,6 Millionen Besucher pro Monat. Die ÖWA Basic erschien zum letzten Mal in ihrer bisherigen Form und wird künftig um Zielgruppendaten erweitert (ÖWA Plus).