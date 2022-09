Digitale Zeitungsabos für Schulklassen: MISCHA baut Angebot aus

Lehrkräfte und Schulklassen können ab sofort Tages- und Wochenzeitungen sowie Magazine als digitales E-Paper abonnieren. Das sei ein neues Angebot der Serviceeinrichtung Medien in Schule und Ausbildung (MISCHA) in Kooperation mit der der APA - Austria Presse Agentur, heißt es in einer Presseaussendung.

Abos sind für bis zu zwei Monate möglich und können direkt über die MISCHA-Website abonniert und über den Austria-Kiosk der APA online bezogen werden. Ziel sei, "Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern einen attraktiven und möglichst einfachen Zugang zu digitalen Zeitungen und Magazinen zu ermöglichen".