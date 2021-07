Disney+ bereits drittgrößter Streaminganbieter

Streaming ist weiterhin beliebt in Österreich. Vor allem bei jungen Leuten haben Streaminganbieter klassisches Fernsehen längst überholt. Laut der Internetseite JustWatch.org ist Prime Video im zweiten Quartal 2021 in Österreich Marktführer mit 35 Prozent, wobei Netflix nur noch ein Prozent davon entfernt ist. Disney+ hat sich den Platz als drittgrößter Streaming-Service sichern können und liegt 14 Prozent vor AppleTV+ und SkyX. AppleTV+ hat nun die kostenlose Testphase abgeschafft, insofern wird man die Entwicklung in den kommenden Monaten abwarten müssen. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/justwatch.com/at