Dokumentarfilm "Letzte Zuflucht" gewinnt Civis Medienpreis

Der Dokumentarfilm "Letzte Zuflucht - Das Haus am Tor zur Sahara" wird mit dem diesjährigen Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt prämiert.

Der Arte-Film von Autor und Regisseur Ousmane Samassékou sei ein "Werk über Menschen unterwegs, am Südrand der Sahara, über ihre Träume und Traumata", teilte die Civis Medienstiftung am Dienstag mit.

Die Dokumentation erzähle von den Schicksalen der Migrantinnen und Migranten - "einfühlsam, aber nie aufdringlich, nah, aber nie übergriffig", hieß es in der Mitteilung zur Verleihung in Berlin. Die Produktion erhält den mit 15 000 Euro dotierten Hauptpreis und den Civis Video Award in der Kategorie Information.

Der Civis Medienpreis zeichnet jährlich Programmleistungen im Radio, Fernsehen und Internet aus, die sich mit den Themen Migration, Integration, kulturelle Vielfalt und entsprechend dem Zusammenhalt in Europa befassen. Verliehen wird der Preis in mehreren Kategorien.

So geht etwa der Video Award in der Kategorie Unterhaltung an Autor Ulf Ryberg für die erste Folge der Serie "The Lost". Sie erzählt von einem Lkw-Fahrer, der gegen Bezahlung mehrere syrische Flüchtlinge nach Schweden schleusen will. Prämiert werden etwa auch der Podcast "Unter Almans - Migrantische Geschichte(n)" und das Hörfunkfeature "Welcome Home Dr. Marco. Identitätssuche zwischen Karl-Marx-Stadt und Kenia". Journalistin Isabel Schayani erhält einen Spezialpreis für ihre Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl.