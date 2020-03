"Doppelpass"-Jubiläum mit dreistündiger Sonderausgabe

Sport1 feiert das Jubiläum seiner Sendung "Doppelpass" mit einer Sondersendung.

Die 1000. Ausgabe des Fußball-Talks an diesem Sonntag ist eine dreistündige Sonderausgabe. Eingeladen sind nach Sender-Angaben auch Gäste, die bei der Premiere am 3. September 1995 dabei waren: der damalige Moderator Rudi Brückner sowie die Journalisten Rainer Holzschuh und Wolfgang Golz. Moderator Thomas Helmer hat zudem Rudi Völler als Gast in der Sendung sowie die Sport1-Experten Stefan Effenberg und Marcel Reif.

Quelle: Dpa