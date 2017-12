Dornhelms "Maria Theresia" zum Auftakt mit mehr als einer Million Zuschauer

Der erste Teil des von Robert Dornhelm inszenierten TV-Zweiteilers "Maria Theresia" schaffte am Mittwochabend in ORF 2 die Millionenmarke.

Den Fernsehfilm sahen im Schnitt 1,122 Mio. Menschen, was einem Marktanteil von 36 Prozent entsprach. Das Finale des Historienfilms über das Leben und Wirken von Jahresregentin "Maria Theresia" (1717-1780) wird am Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

(APA)