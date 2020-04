"Drache" bei Musikrateshow "The Masked Singer" hatte Corona

Der "Drache" hatte Corona: Beim Finale der TV-Musikrateshow "The Masked Singer" ist am Dienstagabend gleich ein doppeltes Geheimnis gelüftet worden. Die Zuschauer erfuhren nämlich nicht nur, wer sich hinter der Maske des singenden Drachen verbarg, sondern auch, dass er zeitweise an Covid-19 erkrankt gewesen war. Gregor Meyle (41) sagte, dass er der Grund für die Zwangspause der Show gewesen sei.

SN/APA/dpa/Rolf Vennenbernd Coronaerkrankung des "Drachen" schickte Musik-Rateshow in Zwangspause