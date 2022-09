Dreharbeiten zu ORF-Serie "Biester" von "Vorstadtweiber"-Autor Uli Brée beendet

Die Dreharbeiten für "Biester" aus der Feder von "Vorstadtweiber"-Autor Uli Brée sind am Montag zu Ende gegangen.

In der für ORF 1 produzierten Serie von MR-Film stehen zwei junge Frauen aus bescheidenen Verhältnissen zwei jungen Frauen aus reichem Haus gegenüber. Die einen wollen ihr Leben "aufpimpen", die anderen lassen es bereits derart krachen, dass es selbst für deren Eltern schwierig wird, alles geradezubiegen. Als "Biester" treten Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess auf. In weiteren Rollen der in Wien und Umgebung gedrehten ORF-Serie sind etwa Ursula Strauss und Simon Schwarz zu sehen. Regie führten für die zehn 45-minütigen Folgen Mirjam Unger und Andreas Kopriva. Die Signation wurde von "Starmania 22"-Kandidatin Valentina Thoms eingesungen. Sie soll auch als Single unter dem Titel "Luftschloss" erscheinen.