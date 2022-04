Drehstart für die neuen ORF-"Biester"

Die zehnteilige Serie von Uli Brée hat das aufregende und höchst unterschiedliche Leben vier junge Frauen zum Thema. "Biester" wird 2024 im TV zu sehen sein.

Die "Vorstadtweiber" sind Geschichte, jetzt kommen die "Biester": In Wien ist jetzt der Drehstart für die neue ORF-Serie von Drehbuchautor Uli Brée erfolgt. Die titelgebenden "Biester" sind mit Anja Pichler, Mara Romei, Fanni Schneider und Theresa Riess besetzt. Konkret geht es um das Aufeinanderprallen zweier Welten: Zwei Mädels aus bescheidenen Verhältnissen, die alles dafür tun würden, um ihrem faden Leben zu entkommen treffen auf zwei Geschlechtsgenossinnen aus reichem Haus, die es so krachen lassen, dass es selbst für die Eltern schwierig wird, wieder alles gerade zu biegen. Die Geschichten über Liebe, Lügen und Leichtsinn sind in insgesamt zehn 45-minütigen Folgen verpackt. Mit von der Partie sind auch Stars wie Ursula Strauss, Simon Schwarz, Claudia Kottal, Regie führen Mirjam Unger und Andreas Kopriva. Zu sehen ist "Biester" voraussichtlich 2024 auf ORF 1.



"Ich freue mich, dass wir nach dem Erfolg der ,Vorstadtweiber' mit Uli Brée unsere neue Serie ,Biester' entwickeln und auf die Beine stellen konnten", sagt ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk. Mit einem "talentierten Cast" würden Mirjam Unger und Andreas Kopriva eine "überraschende und rasante Geschichte" erzählen, in der konträre Lebenswelten aufeinanderprallen. Drehbuchautor Uli Brée spricht indes von einem "wilden, frechen Tanz auf dem Wiener Vulkan". Und: "Ich liebe bereits jetzt die ,Biester'. Sie sind mir schon beim Schreiben so ans Herz gewachsen, dass ich es kaum erwarten kann, wenn ihnen endlich Leben eingehaucht wird." Während man mit den "Vorstadtweibern" in den Sumpf der Wiener Society abgetaucht sei, würde "Biester" erzählen, "wie zwei komplett unterschiedliche Gesellschaftsschichten aufeinanderprallen, sich ineinander verzahnen, verbeißen und verlieben." Nachsatz von Brée: "Das ist böse, das ist berührend und immer wieder abgrundtief menschlich."