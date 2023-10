Drohendes Aus: "tag eins" braucht neue Mitglieder

Das Onlinemagazin "tag eins" ist auf der dringenden Suche nach 1.000 neuen zahlenden Mitgliedern. Werden diese bis 20. Oktober nicht gefunden, wird das "Magazin für Veränderung", das sich konstruktivem Journalismus verschrieben hat, eingestellt, hieß es in einer Aussendung.

Parallel zur Mitgliedersuche launcht "tag eins" zwei neue Formate. So nimmt Thomas Brudermann, Psychologe an der Universität Graz, die beliebtesten Klima-Ausreden auseinander. Seine Artikelserie startete am Mittwoch und erscheint alle vier Wochen. Ruth Eisenreich befasst sich wiederum mit Unterstützung von Expertinnen und Experten mit Szenarien, die utopisch klingen, aber technisch und finanziell durchaus machbar wären. Die erste Ausgabe von "tag 3.650" soll am 18. Oktober erscheinen.

Auch eine neue Veranstaltungsreihe - den "tag eins talk" - stellt das Medium auf die Beine. Heute Donnerstag, steht eine Podiumsdiskussion zum Thema "Was tun gegen die Nachrichtenvermeidung?" im Community Media Hub in der Alten WU im 9. Wiener Gemeindebezirk am Programm. Am 16. Oktober wird ebendort über "How to be a Medien-Start-up in Österreich" diskutiert.