Droht Onlinemedium "Zackzack" das Aus?

Das von Ex-Politiker Peter Pilz ins Leben gerufene Onlinemedium "Zackzack" steht offenbar vor dem Aus.

"Bis zum Sommer werden wir sehen, ob neue Unterstützerinnen und Unterstützer unsere Zukunft sichern. Ohne solide wirtschaftliche Basis können wir nicht weitermachen. Die kommenden Monate sind die drei Monate der Entscheidung", hielt Pilz am Mittwoch auf zackzack.at fest. Man habe bereits damit begonnen, sich einvernehmlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu trennen. Nun wende man sich an die Leserinnen und Leser in der Hoffnung, weitere zahlende Mitglieder zu finden. Gegründet wurde das Medium im Juli 2019. "Wir waren einer der spitzesten Stacheln im langen Rücken von Sebastian Kurz und seinen Nachfolgern", meinte Pilz. Zunächst habe man sein Medium totschweigen wollen, später totklagen und schließlich aushungern, da keine staatliche Förderung für "Zackzack" fließe, schrieb er. Gestartet war das Onlinemedium mit 1,2 Mio. Euro Förderung der Parteiakademie der ehemaligen Liste Jetzt. "Es ist ein Wunder, dass wir mit so geringen Mitteln so weit gekommen sind. Jetzt ist es kein Wunder, dass das Geld nicht mehr reicht", so Pilz.