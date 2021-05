Dürfen Podcasts etwas kosten?

Zuhören liegt im Trend: Immer mehr Menschen nutzen regelmäßig Podcasts. Das erfolgreiche Audioformat steht den Hörern gratis zur Verfügung. Doch das könnte sich bald ändern.

Es gibt sie schon viele Jahre, doch gerade in der Pandemie erleben sie einen Aufschwung. Die Rede ist von Podcasts. Reine Audioformate, die immer abrufbar sind - quasi Radio on demand. Ob Beiträge zu Wissenschaft, Unterhaltung oder Crime: Das Angebot ist riesig - in Österreich und weltweit. Das Format boomt. Auch deshalb, weil alle Beiträge bisher für die Nutzer gratis waren. Das könnte sich künftig ändern.

Nun wollen große Anbieter-Plattformen wie Apple und Spotify den Trend nutzen und ...