Düstere Schattender Vergangenheit

Auf der abgelegenen "Galgeninsel" im Bodensee stirbt ein Mann durch einen Kopfschuss. So beginnt der neue Fall für den deutschen Kommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine österreichische Kollegin Hannah Zeiler (Nora Waldstätten). Aber diesmal ist Hannah persönlich involviert: Sie selbst war dem Mann an diesen Ort gefolgt und wurde brutal niedergeschlagen. Die Kugel im Kopf des Toten stammt aus Hannahs Dienstwaffe. Hannahs früherer Mentor Gschwendner (August Schmölzer) glaubt fest an einen Selbstmord, doch wer hat dann die Tasche entwendet, die Hannah zuvor an dem Ort gesehen hat?

Im Zuge der Ermittlungen zeigt sich eine erschütternde persönliche Verbindung: Der Tote wusste etwas über das Verschwinden von Hannahs Vater vor 20 Jahren - lebt ihr Vater etwa noch? Das Verhältnis der beiden Kommissare wird in ihrem sechsten gemeinsamen Fall auf eine harte Probe gestellt, bei der Oberländer am Ende eine folgenschwere Entscheidung treffen muss, die Hannahs Leben für immer bestimmen wird.

Stefan Pohl steht den Ermittlern wieder als Gerichtsmediziner zur Seite, ebenso Hary Prinz und August Schmölzer, der zuvor nur in der ersten Folge zu sehen war. Gäste sind Peter Kremer, Stefanie Stappenbeck und Ulrike Beimpold, Regie führte Hannu Salonen.

Nora Waldstätten über ihre Rolle: "Hannah wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Sie muss in den nächsten beiden Folgen über sich hinauswachsen und sich den Dingen stellen. All das bietet die Möglichkeit für einen Neuanfang."

Die Toten vom Bodensee: "Der Wiederkehrer", heute, Samstag, ab 20.15 Uhr in ORF eins.

Bereits am 3. Februar folgt der siebte Film

der Reihe mit dem Titel "Die vierte Frau".

(SN)