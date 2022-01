Dunkle Geheimnisse in der Dorfgemeinschaft

Ein Hochwasser reißt alte Wunden auf: Mit "Vier" legt die Regisseurin Marie Kreutzer ihr mystisches Debüt in einem ORF-Landkrimi vor.

Regenmassen führen zu Hochwasser und spülen ein dunkles Stück Vergangenheit in die Gegenwart: Drei Babyleichen treiben plötzlich im Keller eines unbewohnten Hofes in Krumau am Kamp. Die Säuglinge waren offenbar gleich nach der Geburt erstickt worden, die Taten liegen wohl schon mehrere Jahre zurück. Was ist hier bloß passiert, in der düsteren, niederösterreichischen Provinz?

Der von Marie Kreutzer geschriebene und als Regisseurin in Szene gesetzte Landkrimi "Vier" (Dienstag, ORF 1, 20.15 Uhr) ist keine Krimiware von der Stange. ...