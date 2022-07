Durchschnittlich 839.000 TV-Zuschauer sehen Aufstieg der ÖFB-Frauen

Im Durchschnitt 839.000 Fußballfans haben am Freitagabend den Viertelfinalaufstieg des ÖFB-Teams bei der Frauen-Fußball-EM in ORF 1 mitverfolgt. Die Mannschaft setzte sich in Brighton mit 1:0 gegen die Norwegerinnen durch und trifft nun am 21. Juli im Viertelfinale auf Deutschland. Mit der Quote erreichte ORF 1 einen Marktanteil von 41 Prozent, in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen kam man gar auf 44 Prozent.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Neben den ÖFB-Frauen hatte auch der ORF gestern Grund zur Polonaise