"Echte Digitalisierung": ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe setzt auf Daten

Geschäftsführer Markus Breitenecker präsentiert "Austria Allianz" mit gemeinsamer Login-ID, Marketplace und Videoplattform.

Allianzen, Daten, Originals und Streaming: Der Geschäftsführer der ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe, Markus Breitenecker, hat vor Journalisten Produkte präsentiert, die sowohl im Werbe- als auch im Inhaltsbereich "eine echte Digitalisierung" bedeuten sollen. Mit dabei ist auch eine Videoplattform, darüber hinaus soll die Streaming-App "Zappn" zu einem Austria Player ausgebaut werden.

Ein wesentlicher Kern der "4Gamechangers-Strategie" sind User-Daten: Mit der "NetID Austria" ist es Usern bereits jetzt möglich, sich mit einem einzigen Passwort in alle teilnehmenden Medienplattformen einzuloggen. Das soll eine "einfache und sichere Alternative zu amerikanischen Login-Diensten" ermöglichen, so Breitenecker. Das DSVGO-konforme Tool mit dezentraler Datenspeicherung sei für die Medien kostenlos einsetzbar und soll auch zu mehr Registrierungen führen. Bereits an Bord der "Austria Allianz" sind neben der ProSiebenSat.1-Gruppe unter anderen auch die "Kronen Zeitung", der "Kurier", der ORF oder Servus TV.

Mit "Virtual Minds" präsentiert man einen "Austria Marketplace", der es ermöglichen soll, direkt auf die User zugeschnittene Werbung zu platzieren und so eine Alternative zum Werbeangebot von Google zu schaffen. Via IP-Adresse und Cookies sei es möglich, über mehrere Geräte hinweg (vom Smartphone bis zum Fernseher) personalisierte Werbung anzuzeigen, die sich beim Wechsel des Geräts auch nicht wiederhole. Weiters sei mithilfe der Datentechnologie eine Livequotenmessung möglich, dank derer Werbekunden punktgenaue Inhalte schalten könnten. Bei "Virtual Minds" habe man etwa bereits orf.at und derstandard.at ins Boot holen können. "Das ist eine wirkliche Revolution, die wir hier einführen", freute sich Breitenecker.

Die "Austria Videoplatform" ("Glomex-Player") schließlich soll allen Publishern einen zentralen Player zur Verfügung stellen. Teilnehmende Medien (wie etwa die "Krone" oder "Heute") hätten so "Zugang zu einer riesigen Auswahl an Premium Content", produzierende Sender würden die Reichweite steigern. Vermarkter wiederum erhielten durch die Plattform "ein ideales Umfeld für die Video-Werbung der Advertiser". Man wolle hier der führende Anbieter werden. Bezogen auf andere Player-Plattformen unterstrich Breitenecker, dass es hier nicht um Konkurrenz gehe, sondern um "ein Add-On", das technisch in Bezug auf die Reichweite, die Vermarktung und die Messung bereits funktioniere.

Geplant ist auch ein Ausbau der Streaming-App "Zappn". Diese soll kostenlosen - weil werbefinanzierten - Zugang zu 20 Sendern ermöglichen. In dem Player ist auch der ORF vertreten, der ja seinerseits an einer Player-Lösung arbeitet. Während Inhalte der ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe sowohl vor der TV-Ausstrahlung als auch "on demand" verfügbar sind, sind ORF-Inhalte nur live verfügbar. Breitenecker sieht in "Zappn" die Zukunft des Streamings. Eingearbeitet werden sollen auch interaktive Elemente wie etwa Voting-Tools. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Zahl der aktiven "Zapper"-Nutzer um 25 Prozent gesteigert werden. Mit 1,81 Mill. Downloads habe man ein starkes Plus verbuchen können. Im Mai verzeichnete man 205 Mio. Minuten Viewtime und eine Verweildauer von 1,11 Stunden pro User und Tag.

Die Gruppe will weiterhin stark auf lokale eigenproduzierte "Originals" setzen, darüber hinaus könne es in Zukunft eventuell auch eine Bezahlvariante von "Zappn" geben, obwohl Breitenecker glaubt, dass die Abomodelle durch Netflix und Co. bereits ausgereizt seien.

Besonders stolz zeigte sich Breitenecker über den Umstand, dass es nunmehr zu einer Zusammenarbeit mehrerer Partner gekommen sei. "Wir können bei der Digitalisierung nicht alleine agieren", so der Medienmanager.