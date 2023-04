Edgar Martins ist "Photographer of the Year 2023"

Die preisgekrönte Bildserie ist eine Hommage an den Fotojournalisten Anton Hammerl, der im libyschen Bürgerkrieg den Tod fand.

Der von Sony ausgelobten Titel "Photographer of the Year" geht heuer an den portugiesischen Fotografen Edgar Martins für seine Serie "Our War" ("Unser Krieg"). Die Arbeit ist eine Hommage an Martins guten Freund, den Fotojournalisten Anton Hammerl, der 2011 im libyschen Bürgerkrieg getötet wurde. Martins erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 US-Dollar und eine Fotoausrüstung von Sony. Darüber hinaus wird im Rahmen der Ausstellung zu den Sony World Photography Awards im nächsten Jahr eine Einzelausstellung mit Arbeiten von Edgar ...