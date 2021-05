Ehemaliger ORF-Wetterpräsentator Bernhard Kletter gestorben

Der Meteorologe und bekannte Fernseh-Wetterpräsentator Bernhard Kletter ist tot. Wie der ORF - seine Langzeit-Wirkungsstätte - am Freitagnachmittag in einer Aussendung mitteilte, starb der Niederösterreicher im 65. Lebensjahr. Zuvor hatte die "NÖN" darüber berichtet. Kletter hatte die TV-Wetterredaktion des ORF von 1995 bis 2007 geleitet und war 2014 in den Ruhestand getreten.

SN/orf/thomas ramstorfer Der langjährige ORF-Meteorologe Bernhard Kletter ist im 65. Lebensjahr verstorben.