Ein Anchorman in der Krise und eine intrigante ORF-Chefin

Der ORF dreht gerade die dritte Staffel der um eine Wetterredaktion angesiedelten Dramedy "Walking on Sunshine". "ZiB"-Moderatorin Nadja Bernhard glänzt dabei als Schauspielerin.

Der ORF hat eine Generaldirektorin. Zumindest in der dritten Staffel der Dramedy-Serie "Walking on Sunshine". Verkörpert wird die mächtige Frau auf dem Küniglberg von Proschat Madani, deren von Ehrgeiz und Machtbewusstsein geprägte Figur Tilia Konstantin vorerst am Ziel ihrer Karriereträume angekommen ist. Wie sie die Rolle der ORF-Chefin anlegt? "Intrigantisch. Das Schwierige ist, dass man dabei glaubhaft und doch nicht unsympathisch ist", sagt die 53-jährige Schauspielerin im Gespräch mit den SN. Ob man sich da Tipps beim realen ORF-Generaldirektor Alexander ...