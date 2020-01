Ein "Dschungelcamp" ohne Lagerfeuer

Die RTL-Ekelshow beginnt in Australien trotz der massiven Buschbrände. Die Feuerkatastrophe soll in der Sendung thematisiert werden.

Trotz verheerender Buschbrände in Australien startet RTL am Freitagabend (21.15 Uhr) erneut eine Staffel des Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Die Ekelshow wird bereits zum 14. Mal aus dem australischen Dschungel übertragen und gehört trotz sinkender Zuschauerzahlen jedes Jahr zu den Quotengaranten des Kölner Privatsenders.

Vor Beginn der aktuellen Staffel hatten Politiker und Internetnutzer Kritik vorgebracht, dass es geschmacklos sei, die Unterhaltungsshow auszustrahlen. Zu Wort gemeldet hatten sich auch Ex-Dschungelcamper. Tenor der Kritik: "In die absolute Katastrophe passt jetzt keine solche Spaßsendung." Ein RTL-Sprecher entgegnete: "Wir nehmen die Situation in Australien ernst. Die Buschbrände werden in der Sendung thematisiert."

In Australien fürchten derzeit viele Einwohner um ihre Existenz, rund eine Milliarde Tiere sind laut Experten in den Feuern umgekommen. RTL hat in einer ersten Reaktion das zum Sendungskonzept gehörende Lagerfeuer gestrichen. Zu den zwölf Kandidaten, die im Camp Ekelprüfungen absolvieren müssen und sich vorwiegend von Reis und Bohnen ernähren, zählen die Schauspielerin Sonja Kirchberger ("Die Venusfalle"), Ex-Boxer Sven Ottke, das Playmate Anastasiya Avilova und der frühere deutsche Verkehrsminister Günther Krause. Die Buchmacher der Plattform "Wettbasis" prophezeien dem ehemaligen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Raul Richter die höchsten Chancen auf den Gewinn.

Moderiert wird die Show von Soja Zietlow und Daniel Hartwich. Gewinnerin der vorjährigen Dschungelcamp-Staffel war die Reality-TV-Kandidatin Evelyn Burdecki. Bei der Ekelshow-Premiere im Jahr 2004 war Schlagersänger Costa Cordalis als Sieger hervorgegangen.



Quelle: SN, Apa/Dpa