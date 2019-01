Ein Installateur für alle Fälle

Super Mario im Retro-Style: "New Super Mario Bros. U" gibt es jetzt auch für die Nintendo Switch. Und nein: Von dem kleinen Rohrverleger kann man einfach nicht genug kriegen.

Ein ums andere Wii-U-Spiel schafft es auf die Nintendo Switch, nach Mario Kart 8 Deluxe nunmehr auch "New Super Mario Bros. U" ebenfalls in einer Deluxe-Edition. Dass die Spiele inhaltlich weitgehend ident sind, im Schnitt aber trotzdem so viel kosten wie ein neues Switch-Spiel, stößt einigen Fans sauer auf. Für jene, die den 2D-Ausflug verpasst haben, ist der Re-Release aber eine tolle Chance, den bunten Jump 'n' Run-Klassiker mit all seinen genialen Ideen auf der neuen Konsolen-Generation zu erleben.

Diese Gelegenheit sollte man sich nicht nehmen lassen: Anders als das in vielerlei Hinsicht visionäre "Super Mario Odyssey", das sowohl grafisch als auch spielerisch völlig neue Aspekte eröffnet hat, beschwört "New Super Mario Bros. U" die klassischen Grundpfeiler eines Super Mario-Abenteuers. Es ist die Rückkehr zur nostalgischen 2D-Optik, eine Rückbesinnung auf Altbewährtes. Aber keineswegs ein Rückschritt.

Alles in diesem cleveren Jump-'n'-Run erinnert an früher: Die Musik, das Level-Design, die Münzen, die Gegner, das Setting. 164 Level warten darauf, erforscht zu werden. Wie in "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" wird pro Spieler nur ein Joy-Con benötigt. Es können also bis zu vier Spieler gleichzeitig im Couch-Coop durch die liebevoll gestalteten Welten hüpfen - als Mario, Luigi, Toad, Mopsie oder Toadette.

Während Mopsie keinen Schaden durch Feinde erleidet, kann sich Toadette in Peachette verwandeln - eine Prinzessin, die Doppelsprünge ausführen, im freien Fall schweben und mit einem Boost aus Abgründen entkommen kann. Beide sind eine echte Bereicherung, besonders für Neueinsteiger, ähnlich wie Funky Kong in "Donkey Kong Country: Tropical Freeze".

Dem Ideen- und Fantasiereichtum sind hier kaum Grenzen gesetzt: Naben Yoshi gibt es auch kleine Baby-Yoshis, die als Fressmaschinen oder Ballons benutzt werden können. Da ist gute Laune garantiert - und ältere Semester schwelgen in Erinnerungen.

Auf der Suche nach Prinzessin Peach müssen Mario und seine Freunde wieder unzählige Bosse bezwingen. Das ist abwechslungsreich und wunderbar altbacken. Als Schmankerl haben die Macher alle Zusatzinhalte und DLCs sowie den Ableger "New Super Luigi U" oben drauf gepackt. Was will man mehr?

