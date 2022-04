Ein Milliardär kauft Twitter - was das für die Debattenkultur bedeutet

Tesla-Chef und Milliardär Elon Musk wird neuer Chef der Plattform Twitter. Was das für die Debattenkultur des sozialen Netzwerks bedeuten könnte.

"Ich hoffe, dass auch meine schlimmsten Kritiker auf Twitter bleiben, denn das ist, was freie Rede bedeutet", twitterte Milliardär Elon Musk, kurz nachdem bekannt geworden war, dass der Deal festgezurrt wurde: Der reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat künftig beim Kurznachrichtendienst Twitter das Sagen. Das Unternehmen stimmte dem Kaufangebot in Höhe von 44 Milliarden Dollar (41 Mrd. Euro) in der Nacht auf Dienstag zu. Zustimmen müssen jetzt noch die Twitter-Aktionäre und ...