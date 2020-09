Ein "Tatort" aus Wien mit Überraschungen

Die neue "Tatort"-Krimisaison startet spannungsgeladen. Ein Mann liegt auf Bahngleisen und ein Zug naht. Was erst wie Suizid aussieht, entpuppt sich rasch als Mord. Das Opfer: Ein 23-jähriger Mann aus dem Kosovo, der keinen Job hat, aber - wie James Bond - einen Aston-Martin-Sportwagen fährt. Die Spur, die die heimischen "Tatort"-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) aufnehmen, führt geradewegs in ein Wiener Fitnessstudio, wo die Muskelprotze so manches Geheimnis hüten.

Im ersten "Tatort"-Krimi nach ...