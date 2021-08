Eine Frauenleiche treibt in der Salzach

Die Leiche der deutsch-chinesischen Fremdenführerin Kang Lien wird in einem Koffer in der Salzach angeschwemmt. Sie war die Geliebte von Konstantin, dem Sohn des größten Bustour-Unternehmers Salzburgs. "Treibgut" lautet der Titel der neuen Folge von "Die Toten von Salzburg" (ORF 1, ZDF, 20.15 Uhr): eine Herausforderung für den bayerischen Kommissar Hubert Mur (Michael Fitz) und seinen österreichischen Kollegen Peter Palfinger (Florian Teichtmeister). Zwischen diesen beiden Charakteren agiert einmal mehr Irene Russmeyer (Fanny Krausz) als "Pufferzone". "Die Irene federt immer wieder den Kampf der beiden ab", sagt Krausz im SN-Gespräch. Mittlerweile habe sich die Figur aber emanzipiert und übernehme tragende Aufgaben bei der Lösung der Fälle. In der Folge "Treibgut" droht die Gesetzeshüterin Russmeyer suspendiert zu werden. "Unerwartete Ereignisse prasseln auf meine Figur ein, ich muss mich da mit Hilfe meiner Kollegen rauswinden", betont Krausz.