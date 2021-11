Eine Kreuzfahrt, die ist lustig

Von Kapstadt bis nach Singapur - in 40 Jahren um die Welt: Ein pointierter Rückblick auf "Das Traumschiff", das am 22. November 1981 zum ersten Mal in See stach und sich seitdem zum Weihnachtferienklassiker entwickelt hat.

Haben Sie auch schon einmal eine Torte mit Wunderkerzen verziert und mit Trara durchs Esszimmer getragen, dabei "Tataatataataataaaaa!" von James Last geträllert und Ihre Familienmitglieder haben im Takt dazu geklatscht? Wahre Fans wissen sofort, dass es sich hierbei um eine Nachstellung der "Traumschiff"-Schlusssequenz handelt: Sobald die heiteren Verwechslungen aufgeklärt sind, der Vater seinen verlorenen Sohn gefunden hat und sich alle glücklich und verliebt in den Armen liegen, ist es Zeit für das letzte Abendmahl an Bord des "Traumschiffs". ...