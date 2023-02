Eine Österreicherin wird TV-Star in Südkorea

Die gebürtige Wienerin Katharina Haller tritt in Südkorea vor einem Millionenpublikum auf. Nun ist sie erstmals in einer ORF-Produktion zu sehen. Ihre Laufbahn begann indes in Salzburg.

SN/haller/mbc every1 Katharina Haller in der TV-Show „Welcome, First Time in Korea?“ auf dem koreanischen Sender MBC every1.