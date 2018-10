Eine Serie, aber eigentlich acht Filme:"The Romanoffs" startet auf Prime Video

Neun fiktive Abenteuer, die sich allesamt um Nachfahren der Zarenfamilie drehen sollen. So weit die Idee hinter der Serie "The Romanoffs", die diesen Freitag auf Amazons Streamingdienst Prime Video startet. Doch schon in Folge zwei wird klar, dass die Klammer locker gehalten wird. Vielmehr geht es in den acht Filmen (rund 80 Minuten) um eigenständige Geschichten - von märchenhaften Liebesbeziehungen bis hin zu einem Film im Film. Und das gespickt mit Stars wie Aaron Eckhart und Diane Lane.

Während Folge eins von "Ziemlich beste Freunde" abgekupfert wirkt, spielt eine weitere Episode in Österreich - und liefert mehr Spannung. Wenngleich nicht in Österreich, sondern in Tschechien gedreht wurde, wie Serienmacher Matthew Weiner ("Mad Men") den SN beschreibt: "Das Ganze ist eine Art Horrorfilm. Und es in einem österreichischen Schloss anzusiedeln machte es noch spannender."