Eine Wienerin in Ostfriesland

Als "Tatort"-Kommissarin ermittelt Franziska Weisz diesmal auf Norderney. Die 40-jährige Schauspielerin spricht über Seehunde, Vertrauen, Wassermusik und einsame Wölfe.

Franziska Weisz ist reif für die Insel. Genauer gesagt für Norderney in Ostfriesland. Ebendort spielt die "Tatort"-Folge "Tödliche Flut" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr), in der die 40-jährige österreichische Schauspielerin wieder in die Rolle der Kommissarin Julia Grosz schlüpft. Eine Ex-Freundin von Hauptkommissar Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) hat die beiden auf die Insel gelotst. Ebendort erlebt das Polizistenduo einige Überraschungen.

Die Dreharbeiten zur "Tatort"-Folge "Tödliche Flut" führten Sie auf die ostfriesische Insel Norderney. Wie ging es ...