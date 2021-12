Eine Zeitreise in die Ära von "Bum-Bum-Boris"

RTL präsentiert einen "Eventfilm" über den Aufstieg eines 17-Jährigen zum Tennis-Idol.

Wie man sich doch täuschen kann: "So ein Rotz. Ich bin der schlechteste Tennisspieler der Welt", schimpfte einst ein Nachwuchssportler aus der deutschen Stadt Leimen. Sein Name: Boris Becker. Ein paar Jahre später, 1985, hat er im Alter von 17 Jahren als erster ungesetzter Spieler und als erster Deutscher das Finale des Tennisturniers in Wimbledon gewonnen - der bis heute jüngste Sieger in der Turnier-Historie.

Die Serie "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon" (Donnerstag, RTL, 20.15 Uhr) gibt Einblicke in die sensationelle Karriere von Boris Becker. Der Film hat sich zum Ziel gesetzt, neben einer Heldensaga auch die Geschichte von der Kompromisslosigkeit und Härte im Profisport zu erzählen.

In die Rolle des jungen Boris Becker schlüpft der aus der Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bekannte Schauspieler Bruno Alexander. Es ist diffizil, eine Figur aus der Sportwelt - von der alle glauben, sie zu kennen - zu spielen, doch Alexander macht seine Sache recht gut.

Ihm zur Seite stehen zwei ungleiche Charaktere, der bodenständige, frühe Becker-Förderer Günther Bosch (Samuel Finzi) und der illustre, mit allen Wassern gewaschene Manager Ion Tiriac (Mišel Matičević). Beide haben sie Anteile daran, dass aus dem ehrgeizigen Buben der gefeierte "Bum-Bum-Boris" werden konnte.

Er habe mit seiner Darstellung diejenigen begeistern wollen, die mit Becker groß geworden seien, sagt Bruno Alexander. Diejenigen, die den Sportler hauptsächlich aus den Schlagzeilen kennen würden, lade er ein, den Menschen dahinter zu entdecken. Den Soundtrack zu der Zeitreise in die 1980er-Jahre steuern unter anderem Queen, Erasure, Bon Jovi, Depeche Mode, Billy Idol und David Bowie bei. Letzterer freilich mit "Heroes".