"Eine Zeitung muss nicht mehr über alles schreiben"

Christopher Keller leitet beim britischen Traditionsblatt "Daily Telegraph" die Unternehmensentwicklung. Er ist überzeugt, dass die Medienbranche überleben wird. Aber dafür muss sie sich anpassen. Und sich vor allem eine Frage stellen.

Christopher Keller ist dieser Tage als Gastreferent in Salzburg, das Netzwerk "Sonophilia" hat ihn geladen. Doch der 31-Jährige kommt schon seit Jahren in die Mozartstadt. Als gelernter Opernsänger ist er ein großer Festspielfan. Im SN-Interview spricht Keller aber nicht über Kunst und Kultur, sondern über sein zweites Steckenpferd. Nach einem Wirtschaftsstudium und Stationen wie Daimler arbeitet Keller seit 2015 bei der Telegraph Media Group. Der 1200 Mitarbeiter starke Verlag bringt mit dem "Daily Telegraph" eine der größten britischen Zeitungen auf den Markt. Keller ist im Haus für die Unternehmensentwicklung zuständig - vor allem in den Diversifikationsbereichen, also all jenen Segmenten, die an sich mit Nachrichten wenig zu tun haben.