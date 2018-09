Einer, der das Zeug zum amerikanischen 007 hat

Alter Wein in neuen Schläuchen: Tom Clancys Tausendsassa "Jack Ryan" auf Amazon Prime.

Jack Ryan, der biedere Analytiker im Pentagon, wird in die große böse Welt verschlagen, wo der Terror lauert. Verdächtige Banküberweisungen haben ihn auf die Spur eines mysteriösen Terroristen-Anführers namens Suleiman gebracht, dessen Existenz im Jemen bis dahin nicht bewiesen war. Aber da er nunmehr über Summen verfügt, die das Budget der 9/11-Attentäter um das Zehnfache übersteigen, wird ein mindestens so großer Anschlag in den USA befürchtet.