Einstand für Neo-"Soko Donau"-Cop Martin Gruber

Dreharbeiten zur 17. Staffel des Krimiformats aus Wien haben begonnen. Neuzugang Gruber schwärmt von der "Herzlichkeit und Offenheit", mit der er vom Team empfangen wurde.

Eine neue Spürnase aus München verstärkt das "Soko Donau"-Top-Team: Martin Gruber, der dem Publikum als langjähriger Leiter der "Bergretter" bekannt ist, folgt in der 17. Staffel, die voraussichtlich noch bis November entsteht, als Kriminalhauptkommissar Max Herzog Major Carl Ribarski (Stefan Jürgens) nach. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hießen den Neo-Cop am Dienstag in der TV-Wache am Wiener Handelskai willkommen. Beim Setbesuch anwesend waren auch die Hauptdarstellerinnen und -darsteller Andreas Kiendl, Lilian Klebow und Brigitte Kren sowie Regisseurin Katharina Heigl.



Die Dreharbeiten zu den insgesamt 16 neuen Folgen - darunter übrigens auch die 250. Jubiläumsepisode - gehen auch diesmal wieder in Wien, Niederösterreich und der Steiermark über die Bühne. Zu sehen sind die Fortsetzung der 16. sowie diese 17. Staffel voraussichtlich 2022 in ORF 1. "Soko Donau" (im ZDF: "Soko Wien") ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Land Niederösterreich.



"Ich wurde vom gesamten Team sehr herzlich empfangen, und das, obwohl das Ausscheiden von Stefan Jürgens nach so vielen Jahren Dienstzugehörigkeit für das gesamte ,Soko"-Ensemble eine äußerst emotionale Phase war", erinnert sich Neuzugang Martin Gruber an seinen Start. "Die Herzlichkeit und Offenheit, mit der ich empfangen wurde, waren sensationell." Somit ist ihm auch der Wechsel von seiner Heimatstadt München in die Donaumetropole nicht besonders schwer gefallen: "Es gibt Städte, die machen einem das Einleben angenehm, und dann gibt es Wien. Angefangen von Kunst und Kultur über Natur und die Menschen ist Wien nicht umsonst mehrmals zur lebens- und liebenswertesten Stadt gewählt worden, und das kann ich nur bestätigen. Trotzdem wird München immer meine Heimat bleiben. Aber zu wissen, dass der zweite Lebensmittelpunkt im schönen Wien ist, lässt Entfernungen schmelzen und das Gefühl von Heimweh auf ein angenehmes Niveau sinken."