Elisabeth Stratka übernimmt Ö1-Ressort "Feature & Feuilleton"

Elisabeth Stratka wird neue Leiterin des Ö1-Ressorts "Feature & Feuilleton". Sie tritt die Funktion mit 1. September 2019 an, teilte der ORF mit.

"Elisabeth Stratkas langjährige Erfahrung und ihr außerordentliches Engagement sind beste Voraussetzungen, um den Erfolgskurs des Ö1-Ressorts 'Feature & Feuilleton' fortzuschreiben", so ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger.

Stratka, geboren 1967 in Klosterneuburg, studierte Germanistik und Kunstgeschichte und begann 1991 ihre journalistische Karriere im ORF in der Abteilung "Literatur und Feature", hieß es in der Aussendung des ORF. 1999 wurde die mehrfach ausgezeichnete Stratka Co-Producerin der beiden Ö1-Sendereihen "Hörbilder" und "Hörbilder Spezial", seit 2006 ist sie deren Producerin.

Quelle: APA