Elke Weiss und Köksal Baltaci mit Pressepreis der Gesellschaft für Pneumologie ausgezeichnet

Die österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) hat Elke Weiss (ORF) und Köksal Baltaci ("Die Presse") mit dem Pressepreis für herausragende Berichterstattung im Dienste der Lungengesundheit prämiert.

Weiss erhielt die Auszeichnung für ihren in der ORF-Sendung "konkret" ausgestrahlten Fernsehbeitrag "Lungenkrebs". Darin spreche sie auf mehreren Ebenen die Problematik des Rauchens und Lungenkrebs als dramatische Folge davon an, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger die Schuldfrage zu stellen, so die Jurybegründung. Baltaci wurde für zwei eingereichte Beiträge zum Thema Covid ("Warum Omikron zu milderen Verläufen führt" und "Spätfolgen: Wie aus Covid Long Covid wird") mit dem biennal vergebenen ÖGP-Pressepreis bedacht. In der Begründung hieß es, dass Baltacis konsequente, hochdichte, aber dennoch gut verständlich formulierte Informationstätigkeit Leserinnen und Lesern helfe, komplexe Zusammenhänge zu verstehen und richtig einzuordnen.