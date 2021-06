Elon Musk: 20 bis 30 Milliarden Euro Investitionen in Starlink nötig

Starlink, das Satelliten-Projekt von Elon Musk, könnte Investitionen von 20 bis 30 Milliarden Euro erfordern, sagt der E-Auto-Milliardär.

Davon seien 5 bis 10 Milliarden als Anschub-Investitionen denkbar, bevor überhaupt ein nennenswerter Cash-Flow erwirtschaftet werde. "Grundsätzlich ist das eine ganze Menge", sagte Musk in einem Video-Interview für die Branchenmesse Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Seit kurzem gibt es Starlink-Internet auch in Österreich.

Starlink, das Satellitennetzwerk von Musk' Raumfahrtunternehmen SpaceX, soll über abgelegene Gebiete mit bisher schwachem oder gar keinem Internet versorgen. Eine Beta-Version ist seit 2020 online - und seit Mai auch in Österreich verfügbar.

Derzeit sind mehr als 1600 Starlink-Satelliten im Einsatz. Es könnten zehntausende werden. "In der Beta-Phase können Benutzer erwarten, dass Datengeschwindigkeiten von 50 Mbit/s bis 150 Mbit/s und Latenzzeiten von 20 ms bis 40 ms an den meisten Standorten in den nächsten Monaten variieren werden, während wir das Starlink-System verbessern", heißt es auf der Homepage. "Es wird auch kurze Zeiträume geben, in denen überhaupt keine Verbindung besteht." Starter-Kits würden innerhalb von zwei Wochen versendet. Zu den Kosten findet sich nichts.