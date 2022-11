Musk will Twitter zur "genauesten Informationsquelle" machen

Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk will die Social-Media-Plattform zur "mit Abstand genauesten Informationsquelle über die Welt" machen. "Das ist unsere Mission", schrieb der Tesla-Gründer und Milliardär am Sonntagabend (Ortszeit) in einem Tweet und löste damit eine lebhafte Debatte unter den Nutzern aus, wie er das bewerkstelligen wolle. "'Genau, in wessen Augen?", fragte etwa der Twitter-Gründer und ehemalige Vorstandschef Jack Dorsey.

SN/APA/AFP/CHRIS DELMAS Das Hakerl bleibt vorerst noch gratis