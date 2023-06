Elon Musk will noch dieses Jahr Chip in Menschenhirn einpflanzen

Der US-Multimilliardär Elon Musk will mit seinem Start-up Neuralink noch in diesem Jahr einen Computerchip in ein menschliches Gehirn einpflanzen. Dies kündigte er am Freitag bei einer Veranstaltung in Paris an. "Wir hoffen, dass wir später in diesem Jahr, unsere erste Implantation vornehmen können." Der Empfänger werde vermutlich jemand sein, der "an einer Form der Tetraplegie" leide - also an Armen und Beinen gelähmt ist.

BILD: SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Musk sprach über sein Start-up Neuralink