Emmy-Gala mit Michael Douglas und Alec Baldwin

Bei der Vergabe der diesjährigen Emmy Awards werden viele Stars dabei sein.

Wie die Verleiher des Fernsehpreises am Donnerstag bekannt gaben, werden unter anderem die Schauspieler Michael Douglas, Alec Baldwin, Kit Harington, Tina Fey, Millie Bobby Brown und Sandra Oh bei der Vergabe der Trophäen auf der Bühne mitwirken. Die Awards werden am 17. September zum 70. Mal verliehen.

Die Show geht im Microsoft Theater in Los Angeles über die Bühne. Zu den großen Favoriten zählen dabei die beiden Serien "Game of Thrones" und "Handmaid's Tale". Die Fantasy-Serie über die fiktiven Kontinente Westeros und Essos sowie "Handmaid's Tale" über einen autoritären US-Staat der nahen Zukunft sind etwa in der Hauptkategorie "Herausragende Dramaserie" nominiert. Bei den Comedyserien sind unter anderem "The Marvelous Mrs. Maisel", "Atlanta" und "Unbreakable Kimmy Schmidt" im Rennen. Zu den möglichen Preisträgern zählen auch Alec Baldwin als Donald Trump in "Saturday Night Live" und Sänger John Legend für seine Rolle in einer Live-TV-Aufführung von "Jesus Christ Superstar".

Quelle: Apa/Dpa