Emmy-Preisverleihung soll verschoben werden

Wegen der Streiks in Hollywood wird die Verleihung der diesjährigen Emmy-Awards möglicherweise verschoben. Die mit dem Oscar vergleichbaren Preise für Fernsehproduktionen sollten am 18. September vergeben werden, was sich nun aber bis Jänner verzögern könnte, berichtete die "Los Angeles Times" am Donnerstag.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Streik in Hollywood hat auch Auswirkungen auf die Emmys