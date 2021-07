Emojis liegen im Trend - nerven aber auch viele

Fast 80 Prozent versenden Emojis. 41 Prozent benutzen sie mindestens ein Mal am Tag, 23 Prozent tun dies mindestens ein Mal pro Woche. Zwei Drittel der Nutzer nehmen immer nur dieselben drei, vier Emojis. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage in Deutschland hervor, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom anlässlich des "World Emoji Days" am Samstag veröffentlicht wurde.

SN/fotolia/107833598