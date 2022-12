Empörung über Netflix-Doku in Prinz Harrys Heimat

Der Palast angeblich "traurig" und Bruder William "stocksauer", die Presse tobt: Mit den ersten Folgen ihrer Netflix-Doku haben Prinz Harry und Ehefrau Meghan in Großbritannien eine Welle der Empörung ausgelöst. "So schmerzhaft! Royals "zutiefst verärgert" über Harrys Beleidigungen", titelte etwa die Zeitung "Daily Express" am Freitag. Der "Telegraph" zitierte einen royalen Insider mit den Worten, das Paar wolle die Monarchie stürzen.

SN/APA/dpa/Rolf Vennenbernd Harry und Meghan in neuer Netflix-Doku hautnah zu erleben