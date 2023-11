Entenfellner präsentiert "Tierische Augenblicke" im ORF

Moderatorin liefert Haustiertipps auf ORF 2. Die Sendung ist Sonntagnachmittags zu sehen.

Der ORF rückt Hund, Katze und so manch anderes Haustier ins Rampenlicht des neuen Magazins "Tierische Augenblicke". Es ist ab Sonntag wöchentlich um 16 Uhr auf ORF 2 zu sehen. Als Moderatorin der 25-minütigen Sendung agiert Maggie Entenfellner. Infos werden etwa in den Rubriken "Rund ums Tier" und "Was Tier gut tut" serviert. Bei "Wer will mich?" wird Tieren ein neues Zuhause gesucht. Und die Lieblinge von Promis wie auch Zuschauern stehen in "Tierisch Prominent" und "Das Tier von Dir" im Mittelpunkt.