Entlassungen bei Google wegen sexuellen Fehlverhaltens

Der Internetkonzern Google hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 48 Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Drangsalierung entlassen. Unter ihnen seien 13 leitende Angestellte gewesen, teilte Unternehmenschef Sundar Pichai in einer am Donnerstag an die Nachrichtenagentur AFP weitergeleiteten Botschaft an die Google-Belegschaft mit.

SN/APA (AFP)/LOIC VENANCE 48 Mitarbeiter wurden wegen Vorwürfen gekündigt