Er war der "Kuli der Nation"

Seine Einschaltquoten betrugen 90 Prozent, seine Show "EWG" vereinte Bildungsanspruch und Unterhaltungsbedürfnis. Jetzt wäre die TV-Legende Hans-Joachim Kulenkampff 100 Jahre alt.

Eine Samstagabend-Show wird zum Straßenfeger. Wenn "Kuli" auf dem Programm stand, traf man sich zum kollektiven Schauen im Gasthaus oder eben in jener Wohnung im Gemeindebau, in der es schon einen Fernseher gab. Man öffnete eine Flasche Wein und sah einem aus Bremen stammenden Mann von Welt zu, der sich stets schlagfertig und schlau, ein bisschen schlitzohrig, als Kind seiner Zeit machohaft und mit viel selbstironischem Humor präsentierte: Hans-Joachim Kulenkampff, der am kommenden Dienstag hundert Jahre alt geworden wäre.

...