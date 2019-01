Ermittlungen auf eigene Faust

So hält ein Verkehrspolizist mit offensichtlichen Geheimnissen das "Tatort"-Kommissarsgespann Freddy Schenk und Max Ballauf aus Köln gehörig auf Trab.

Ein schönes Beispiel dafür, dass der "Tatort" nicht auf Stereotypen fixiert ist, liefert das Kölner Team (Klaus J. Behrendt/Dietmar Bär), eine der erfolgreichsten unter den insgesamt 22 Ermittlergruppen. Sie bieten in dieser ersten Reihe neben den Bayern (Miroslav Nemec/Udo Wachtveitl) die einzige männliche Doppelspitze. In Wien gibt es ein geschlechtsgemischtes Gespann (Harald Krassnitzer/Adele Neuhauser), in Weimar (Christian Ulmen/Nora Tschirner) begibt sich gar ein Ehepaar auf die Täterspur - während Münster (Prahl/Liefers) berufsübergreifend den Kommissar Thiel mit dem Gerichtsmediziner Boerne zusammenführt. Die Unterschiede machen den Reiz aus.