Erste "Rosenheim Cops"-Staffel ohne Joseph Hannesschläger läuft an

Die erste "Rosenheim Cops"-Staffel ohne den Anfang des Jahres gestorbenen Schauspieler Joseph Hannesschläger startet am morgigen Dienstag.

In der Auftakt-Folge um 19.25 Uhr im ZDF werden die Kommissare in die Rosenheimer Innenstadt gerufen: Ein Bäckermeister liegt erschlagen in seiner Backstube.

Vanessa Eckart als Eva Winter ist in dieser Staffel ebenso neu in der Darstellerriege wie Paul Brusa als Daniel Donato. Ein paar Worte zu den neuen Charakteren: "Eva Winter hat einige Jahre in Bielefeld gearbeitet, bevor sie sich in Rosenheim bewarb. Sie ist sportlich, spontan und nicht auf den Mund gefallen", schildern die Serienmacher in einer Mitteilung. Zwei Wochen nach Winter stößt Daniel Donato zum Team. "Hochmotiviert trägt er zur Lösung der Fälle bei und ist verzaubert von der reizenden Christin Lange", gespielt von Sarah Thonig.

Das prominenteste Gesicht der erfolgreichen Serie, Joseph Hannesschläger alias Kommissar Korbinian Hofer, war im Januar im Alter von 57 Jahren gestorben. Ende Februar wurde dann die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt - und 6,14 Millionen Zuschauer erreicht.

Quelle: Apa/Dpa